В ГУ МЧС по региону предупредили, что при ухудшении погоды и выпадении осадков возможны аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения и энергоснабжения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Ухудшение погодных условий прогнозируется на территории Амурской области. Синоптики ожидают сильные дожди и ветер, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 29 и 30 июля на территории Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что при ухудшении погоды и выпадении осадков возможны аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения и энергоснабжения, а также затруднение работы ЖКХ и транспорта.