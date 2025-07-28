В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась более чем на 1 тыс. га

Как сообщили в лесопожарном центре региона, на территории края действуют два возгорания в лесной зоне на площади 23 га

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Красноярского края за выходные дни сократилась более чем на 1 тыс. га и составила 23 га. Об этом сообщает лесопожарный центр региона.

"По оперативной информации лесопожарного центра на 09:00 (05:00 мск - прим. ТАСС) 28 июля, на территории края действуют два лесных пожара на площади 23 га в Усинском и Ново-Енисейском лесничествах", - говорится в сообщении. Утром 26 июля площадь пожаров в регионе составляла 1,1 тыс. га.

В тушении задействованы 74 человека, 3 единицы техники.

В восточных и северных районах края действует особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, в районах Красноярского края ожидается жара до плюс 35 градусов и выше.