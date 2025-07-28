На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 600 машин

Время ожидания составляет около двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Более 600 машин находится в очередях к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани, по данным на 07:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 153 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Ранее, по данным на 04:00 мск, на подходе к мосту со стороны Тамани фиксировалась очередь из 424 автомобилей. Со стороны Керчи очереди не было.