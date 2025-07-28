Как сообщила пресс-служба Минприроды Омской области, в точке отбора зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации аммиака в 1,5 раза

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака зарегистрировано в поселке Дружино под Омском после жалоб жителей на загрязнение воздуха. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Омской области.

"В вечернее время [27 июля] в связи с сообщениями граждан о загрязнении атмосферного воздуха организован выезд экомобиля для проведения замеров в пос. Дружино Омского района. Пробы воздуха отобраны на ул. 5-я Весенняя (метеорологические условия: ветер северо-восточный, восточный 2-4 м/с). В точке отбора зафиксировано превышение ПДК аммиака в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

27 июля вечером в Омской области на ночь вводился режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20%.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 места и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.