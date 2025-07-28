Как сообщила председатель Комитета государственных услуг города Елена Шинкарук, снижение произошло, поскольку упростился и ускорился процесс оформления медицинских форм, а многие процессы стали полностью автоматизированными

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Нагрузка на медработников в Москве снизилась примерно на треть после внедрения проекта "Цифровая клиника". Об этом сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

"За два года проект показал впечатляющие результаты - нагрузка на медработников снизилась примерно на 30%, поскольку упростился и ускорился процесс оформления медицинских форм, а многие процессы стали полностью автоматизированными", - приводятся слова Шинкарук на сайте мэра и правительства Москвы.

Первыми медицинскими организациями, которые перешли на онлайн-документацию, отметила она, стали ГКБ имени В. В. Вересаева и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Также система цифровизации клиник послужила основой для расширения других проектов в области медицины, в том числе просмотра пациентами информации о ходе их лечения в стационаре в электронных медкартах, рассылки СМС родственникам о состоянии пациента, находящегося в реанимации, видеонаблюдения за новорожденным, если нет возможности совместного размещения с мамой.

Доступ к данным в общей системе позволяет руководителям контролировать поступления пациентов, длительность их пребывания в учреждении. Врачи приемных отделений могут начать подготовку к приему, получая данные пациента заранее. В больницах внедрена система "триаж", распределяющая пациентов по приоритетам - красный, желтый или зеленый.

Также для родственников пациентов год назад создали сервис СМС-оповещения из реанимации, благодаря которому они могут узнать о состоянии больного.

Отмечается, что развитие цифровых инструментов в столичном здравоохранении соответствует целям и задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и направлено на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.