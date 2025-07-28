Средства были направлены пострадавшим из-за атак ВСУ, а также тем, кто зарегистрирован по месту жительства в закрытых населенных пунктах

БЕЛГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Порядка 950 млн рублей материальной помощи перечислили жителям приграничных районов Белгородской области, пострадавшим из-за атак ВСУ, а также тем, кто зарегистрирован по месту жительства в закрытых населенных пунктах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Перечислили 950 млн рублей 152 собственникам - жителям Краснояружского, Шебекинского, Белгородского, Грайворонского районов и округов, тем жителям, чье жилье уничтожено, или тем, кто проживал в закрытых населенных пунктах", - сообщил он.

По словам губернатора, еще порядка 2,5 млрд рублей по решению президента Российской Федерации Владимира Путина будут перечислены в ближайшее время.