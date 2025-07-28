"Ъ": военнослужащего в РФ оштрафовали за пораженческие разговоры

По данным газеты, Сефербег Гаджиев в беседе с подчиненными сообщил им заведомо ложную информацию о ходе выполнения задач спецоперации

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Военный суд оштрафовал российского военнослужащего на 2,5 млн рублей за положительный отзыв об украинской армии и негативную оценку действий ВС РФ. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, Сефербег Гаджиев вел пораженческие разговоры с сослуживцами осенью 2024 года. Гаджиев в ходе беседы с подчиненными сообщил им заведомо ложную информацию относительно истинного хода выполнения задач СВО, а также преувеличил успехи противника на территории Донецкой Народной Республики. Также, согласно документам, он негативно оценил действия Вооруженных сил России, отмечая свою осведомленность о якобы реальном положении ВС РФ.

После признания вины Гаджиева приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Также его лишили воинского звания и права занимать должности в госорганах в течение трех лет. В ходе апелляции судьи заменили срок на штраф в размере 3 млн рублей. Срок пребывания военного под арестом суд зачел в размер назначенного штрафа, снизив сумму до 2,5 млн рублей.