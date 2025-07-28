В компании "Черноморнефтегаз" отметили, что установить их мешают обстрелы ВСУ

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Часть населенных пунктов в Северодонецкой агломерации ЛНР и город Попасная по-прежнему остается без газоснабжения из-за обстрелов со стороны ВСУ. Сроки восстановления не определены, сообщили ТАСС в компании "Черноморнефтегаз".

"Ориентировочные сроки восстановления газоснабжения населенных пунктов, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения, не определены ввиду продолжающихся боевых действий. Также процессу ремонта газотранспортной сети части населенных пунктов Северодонецкой агломерации, включая город Попасная, препятствуют значительные разрушения инфраструктуры и возможное нахождение около объектов газоснабжения взрывоопасных предметов", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном гендиректором "Черноморнефтегаза" Валерием Братковым.

Компания "Черноморнефтегаз" работает в ЛНР с 1 июля 2024 года. В 2024 году в республике провели реорганизацию газовой отрасли: имущественный комплекс газотранспортной системы ЛНР, ранее эксплуатируемый госпредприятием "Луганскгаз", разграничили в федеральную собственность и передали во временное безвозмездное пользование компании "Черноморнефтегаз". В июле 2024 года глава ЛНР своим распоряжением определил "Черноморнефтегаз" региональным оператором газификации и единым поставщиком природного газа на территории республики.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены от украинской армии летом 2022 года. В ходе боев там существенно пострадала гражданская инфраструктура, над ее восстановлением сейчас работают специалисты из других субъектов РФ, включая регионы-шефы. Северодонецкая агломерация на данный момент одна из прифронтовых территорий ЛНР. Власти ЛНР ранее сообщали, что инфраструктура Попасной в ходе боев в 2022 году повреждена примерно на 96%.