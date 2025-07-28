В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ущерб составил более 60 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Правоохранители в Приморском крае обнаружили факт закупки некачественных томографов в рамках реализации нацпроекта. Ущерб превысил 60 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Установлен факт закупки некачественных томографов в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" по завышенной стоимости, ущерб - свыше 60 млн рублей. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

Исковое заявление к поставщику направлено в Арбитражный суд Приморского края для возмещения ущерба. Результаты расследования дела и рассмотрения иска находятся на контроле прокуратуры.

По данным ведомства, всего в первом полугодии 2025 года в сфере здравоохранения органами прокуратуры выявлено более 950 нарушений.