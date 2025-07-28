В аэропортах Сибири более 1 тыс. пассажиров ожидают вылета

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что рейсы задерживаются из-за позднего прибытия самолетов

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. пассажиров в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерова, Новосибирска, Омска и Томска ожидают своих рейсов, которые задерживаются из-за позднего прибытия самолетов. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина по причине позднего прибытия воздушного судна задержаны рейсы авиакомпании "Икар" на Пхукет (Таиланд). Вылета ожидают свыше 430 пассажиров, из них 71 ребенок", - сообщила пресс-служба ведомства. В Горно-Алтайске вылета в Казань ожидают более 170 человек, в Кемерове вылета в Санкт-Петербург ждут 167 пассажиров, в Омске вылета в Сочи ожидают свыше 155 человек.

Горно-Алтайской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.