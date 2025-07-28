Кроме того, за пять лет существования программы компании-участники заработали свыше 155 млрд рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 600 заявок было подано на программу пилотного тестирования Московского инновационно кластера за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Программа пилотного тестирования Московского инновационного кластера - главный инструмент поддержки инноваций. За первое полугодие 2025-го подано свыше 600 заявок - в полтора раза больше, чем за весь прошлый год", - написал мэр.

Кроме того, за пять лет существования программы компании-участники заработали свыше 155 млрд рублей.

В число внедренных разработок вошли: платформа для автоматизированного мониторинга стройплощадок, помогающая оперативно вводить в эксплуатацию социальные объекты и жилые дома, двухуровневые велопарковки с запатентованным подъемным механизмом и платформа "Карьера 2.0", упрощающая студентам поиск первого места работы.