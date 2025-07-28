По результатам совместного исследования музыкального сервиса "Звук" и медиахолдинга Rambler&Co, 26% респондентов отказываются от покупки из-за неудобной даты и времени, а 25% - из-за удаленного расположения площадки

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. 38% россиян отказываются от покупки билета на концерт, если их не устраивает стоимость. Об этом говорится в результатах совместного исследования музыкального сервиса "Звук" и медиахолдинга Rambler&Co, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"38% респондентов признались, что отказываются от покупки [билетов] из-за высокой стоимости, 26% - из-за неудобной даты и времени, а 25% - из-за удаленного расположения площадки", - говорится в сообщении. При этом меньше всего россиян смущает плохая погода (4%), отсутствие компании (4%) или плохая организация мероприятия (3%).

На концертах россияне больше всего предпочитают слушать поп-музыку (21%), рок (15%) и джаз (12%). Оказалось, что классическую музыку (9%) слушать вживую приходят больше людей, чем хип-хоп (7%) и электронную музыку (5%).

В исследовании отмечается, что о предстоящих мероприятиях публика в основном узнает из СМИ (25%) или рекламы (25%), хотя каждый пятый выбирает специализированные сайты и приложения по продаже билетов. Исходя из предоставленных данных можно сделать вывод, что почти каждый 17-й билет на концерт является подарком (6%), а почти каждый 11-й приобретается через друзей или знакомых (9%).

Говоря о выборе мероприятия, почти для трети россиян (31%) основную роль играет возможность увидеть любимого артиста вживую. Атмосферу и энергетику концерта назвали важным фактором 24% респондентов, цену билета - 17%, а заявленный состав исполнителей и дополнительную развлекательную программу лишь 11% и 13% соответственно. Меньше всего опрашиваемых волнует локация концерта - ее выбрали всего 4% респондентов.