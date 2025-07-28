В Ростовской области несколько районов и поселков остались без воды из-за аварии

Власти региона ранее сообщали, что для восстановления системы Шахтинско-Донского водопровода необходимо 36 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Города Гуково и Зверево, а также поселки в Каменском и Красносулинском районах остались без воды из-за аварии на водоводе. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

За последние две недели при сильной жаре в регионе произошел ряд коммунальных аварий, в том числе, водоснабжение отсутствовало в трех крупных районах Ростова-на-Дону, нескольких поселках города Шахты, а также в Гуково, Зверево и Красносулинском районе.

"На территории насосной станции №3 (ГГВ) в Каменском районе произошел порыв водовода крупного диаметра. В связи с этим временно остановлено водоснабжение: Гуково, Зверево, пос. Каменского района, пос. Красносулинского района", - написала она в Telegram-канале.

В феврале 2025 года власти региона сообщали о том, что водоснабжение шахтерских территорий остается проблемой для Ростовской области, для реконструкции системы Шахтинско-Донского водопровода необходимо 36 млрд рублей.