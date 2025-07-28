На Украине признали, что исполнение песен на русском не нарушает закон

Языковой омбудсмен страны Елена Ивановская отметила, что уполномоченный по защите языка имеет право контролировать использование языка во время публичных мероприятий

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская подтвердила, что исполнение песен на русском языке на концертах, если оно не противоречит другим законодательным нормам, не нарушает принятый в 2019 году закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений - в частности песен - при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона "О государственном языке", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ивановская уточнила, что уполномоченный по защите языка не может ограничивать или запрещать исполнение песен на других языках, при этом он имеет право контролировать использование языка во время публичных мероприятий, в частности на каком языке были сделаны объявления, афиши и билеты. Как отметила языковой омбудсмен Украины, несмотря на то, что в Киеве и Тернополе принято решение ограничить публичное использование русскоязычного контента, никаких штрафов или санкций за нарушения все равно не будет.

Ранее из-за исполнения песен на русском языке во время концерта на Украине разразился скандал вокруг известного по образу Верки Сердючки артиста Андрея Данилко. Тогда бывший языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень призывал полицию принять меры в отношении Данилко за песни на русском. Но позже Кремень сам признал, что исполнение песен не на украинском языке вовсе не противоречит украинскому законодательству, и передумал наказывать артиста. При этом за нарушение регламента проведения концерта тогда получил штраф директор комплекса, в котором выступал Данилко.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. Принятый в 2019 году закон значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что часто становится поводом для конфликтов.