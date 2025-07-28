На Урале спрогнозировали облачную с прояснениями погоду

В некоторых регионах УрФО также местами ожидаются сильные дожди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и местами сильные дожди в некоторых регионах Уральского федерального округа в течение недели. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области с 28 июля по 1 августа] облачная с прояснениями погода, на севере местами небольшие дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах грозы. Ночью плюс 11-17 градусов, днем - плюс 17-25 градусов, порывы ветра до 20 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области синоптики прогнозируют облачную погоду, дождь, местами сильные ливни, град, порывы ветра до 25 м/с. Ночью в регионе потеплеет до плюс 15 градусов, днем - до плюс 23 градусов. В Курганской области - облачная с прояснениями погода, местами дождь, порывы ветра до 13 м/с, ночью столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов, днем - до плюс 23 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, местами гроза, ветер до 15 м/с. Ночью температура воздуха достигнет плюс 18 градусов, днем - плюс 26 градусов. В Югре - переменная облачность, местами дождь, гроза, утром и вечером возможен туман, порывы ветра до 18 м/с. Ночью в регионе ожидается до плюс 19 градусов, днем - до плюс 26 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе в эти дни прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами дождь, гроза, утром и вечером туман, порывы ветра до 20 м/ с. Ночью температура воздуха достигнет плюс 16 градусов, днем - плюс 23 градусов, местами до плюс 28 градусов.