Глава российского Минприроды Александр Козлов заявил, что это подарок в память о строительстве моста на границе России и КНДР

ПХЕНЬЯН, 28 июля. /ТАСС/. Россия дарит львенка для зоопарка в Пхеньяне, сообщил сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР с российской стороны глава Минприроды РФ Александр Козлов.

В ходе встречи с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, возглавляющим межправительственную комиссию с корейской стороны, Козлов передал соответствующий документ.

"В прошлый раз мы вам привозили подарок от товарища [президента России Владимира] Путина, большое количество зверей, почти 70 особей. А вот этот маленький львенок, который сегодня будет жить у вас, это подарок от межправительственной комиссии России и Северной Кореи, от нашего коллектива вам в память об этом событии - строительстве моста (через реку Туманная на границе РФ и КНДР - прим. ТАСС)", - сказал Козлов.

Как уточнили в Минприроды, львенок прилетел в столицу КНДР первым прямым рейсом Москва - Пхеньян, вылетевшим из Шереметьево в воскресенье.

Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в город в 09:30 по местному времени (03:30 мск). Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из аэропорта Шереметьево в воскресенье 19:30 мск, время в пути составило около восьми часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы. Начало строительства автомобильного моста через реку Туманная было запущено 30 апреля 2025 года.