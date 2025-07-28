Мишустин приехал в Омский госуниверситет им. Достоевского

Премьер-министру презентуют три межвузовских проекта с участием студентов и выпускников

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского (ОмГУ).

Здесь премьер-министру презентуют три межвузовских проекта с участием студентов и выпускников ОмГУ. Также он ознакомится с работой филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби на базе вуза.

Далее Мишустину представят проект создания межвузовского кампуса в Омской области, в который войдут 7 организаций высшего образования и 4 научные организации, расположенные на территории региона.

Об университете

ОмГУ является первым университетом в Омской области. Основан 28 апреля 1973 года. Имя писателя Федора Михайловича Достоевского присвоено вузу в 2004 году. Вуз готовит специалистов в области физики и химии, математики, информационных технологий, юристов и экономистов, филологов, лингвистов и журналистов, историков.

В структуру университета входит институт среднего профессионального образования, 8 факультетов, 33 кафедры, 3 научно-исследовательские лаборатории, центр делового образования и др. В вузе обучаются около 6,8 тыс. студентов, в том числе более 400 иностранцев из 20 стран.

В 2024 году Омский госуниверситет вошел в рейтинг 100 лучших вузов России и в топ-10 вузов Сибири. Также в прошлом году, когда отмечалось 50-летие в ОмГУ, был открыт его новый корпус, расположенный в центре Омска, где разместился филиал Казахского национального университета им. Аль-Фараби, который в 2025/2026 учебном году на базе ОмГУ начинает работу в Омске.