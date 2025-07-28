Мероприятие пройдет с 22 по 27 сентября

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Около 500 человек станут участниками молодежного образовательного форума "Каспий", который пройдет с 22 по 27 сентября на побережье Каспийского моря в Дагестане. В этом году программа форума будет посвящена пяти направлениям, сообщил директор форума Ахмед Абдурахманов на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"В этом году форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Он будет проходить на базе [отдыха] "Прибой". <…> Традиционно форум проходит с общим охватом 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет. <…> В этом году у нас очень много заявок, очень много желающих попасть", - сказал Абдурахманов.

По его словам, программа форума будет посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и Движение первых.

В 2025 году форум проходит в республике в 12-й раз. Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.