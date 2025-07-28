На реализацию некоммерческих проектов на Северном Кавказе направили свыше 290 млн рублей

Грантовые конкурсы Росмолодежи будут продолжаться в течение года

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Государственное финансирование некоммерческих проектов в регионах Северного Кавказа в 2025 году составило свыше 290 млн рублей. Об этом сообщил начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Андрей Карпов на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"По состоянию на июль 2025 года государственное финансирование некоммерческих проектов на Северном Кавказе, например, по линии Фонда президентских грантов составило свыше 92 млн рублей за 2025 год. Президентский фонд культурных инициатив - это свыше 50 млн рублей. И по линии грантовых конкурсов молодежи объем поддержки составил, по состоянию на июль 2025 года, порядка 149,5 миллионов рублей. Речь идет и о поддержке некоммерческих организаций, физических лиц и грантовые проекты, которые реализуются высшими учебными заведениями", - сказал Карпов.

Он напомнил, что грантовые конкурсы Росмолодежи будут продолжаться в течение года.

"За последние несколько лет произошел настоящий прорыв и по количеству, и по качеству реализуемых мероприятий в молодежной и общественной сфере на Северном Кавказе. Вырос охват участников, расширилась грантовая поддержка, появилось много новых интересных свежих проектов, инициаторами которых являются и лидеры общественного мнения, в особенности, представители молодежи. Здесь и реализация конкретных проектов некоммерческих организаций, и молодежная форумная кампания, и добровольческое движение, и создание медиа-контента", - отметил Карпов.