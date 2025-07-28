Он был почетным гражданином Тверской области, губернатор региона Игорь Руденя направил соболезнования родным ветерана

ТВЕРЬ, 28 июля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев, который дошел до Берлина и оставил подпись на стене Рейхстага, умер в Тверской области в день своего рождения - ему исполнилось 102 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"28 июля ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области Спартак Андреевич Сычев. Соболезнования родным и близким Спартака Андреевича направил губернатор Игорь Руденя", - говорится в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что Сычев прошел поистине легендарный путь защитника Отечества. "В годы Великой Отечественной войны он мужественно сражался с врагом в величайших битвах на Курской дуге и подо Ржевом, освобождал Киев. В 1945 году он лично засвидетельствовал победу над врагом, оставив свой автограф на стене поверженного рейхстага в Берлине. Невозможно переоценить вклад Спартака Андреевича в дело патриотического воспитания нашей молодежи, заботу о сохранении исторической правды о подвиге нашего народа", - отметил Руденя.

Спартак Сычев родился 28 июля 1923 года в Москве, свой военный путь он начал в 1942 году на Калининском фронте, на Ржевско-Вяземском направлении. Освобождал в составе 129 отдельной стрелковой бригады от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Украины, Польши, Праги и во взятии Берлина.

После войны окончил военную юридическую академию в Москве и работал следователем в органах военной прокуратуры. Преподавал в Калининском государственном университете, работал на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ) 30 лет, занесен в Книгу почета ТВЗ.

В июле 2020 года указом президента РФ Владимира Путина Сычев удостоен ордена Почета, в 2023 году - ордена "За заслуги перед Отечеством" 4 степени, также он награжден медалями "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.", орденами "Отечественной войны" I, II степени и Красной Звезды, почетным знаком губернатора Тверской области "Крест святого Михаила Тверского" и другими наградами.