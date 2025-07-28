Центры будут созданы благодаря победе в конкурсе "Регион для молодых"

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют в 2026 году создать четыре новых молодежных центра, в том числе центр горского гостеприимства в сфере туризма. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал председатель комитета по делам молодежи республики Адам Мальсагов.

"В Ингушетии в следующем году планируется создание четырех новых молодежных центров. Это патриотический центр на 2,5 тыс. кв. метров, центр горского гостеприимства в сфере туризма в горной части, многофункциональный центр в самом крупном и многонаселенном городе Назрани и парк ремесел для наших мастеров и народных умельцев", - отметил он.

Центры будут созданы благодаря победе в конкурсе "Регион для молодых". На реализацию программы комплексного развития молодежной политики регион получил федеральную поддержку в размере 198 млн рублей.

"Также в этом году открылся молодежный многофункциональный центр площадью 1 тыс. кв. метров. Мы сейчас проводим реорганизацию, ремонтируем и создаем в городе воинской славы Малгобеке молодежный патриотический центр "Авангард". Это добавит 700 кв. метров", - рассказал руководитель ведомства.