Начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Андрей Карпов также напомнил, что в Пятигорске стартует Всероссийский молодежный форум "Машук", в котором примут участие 2200 человек

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Участниками форумов Росмолодежи в 2025 году стали почти 1 тыс. молодых людей из регионов Северного Кавказа. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Андрей Карпов.

"В 2025 году в тех молодежных форумах, которые проходили под эгидой Росмолодежи на территории всей страны, за пределами Северо-Кавказского федерального округа, приняли участие почти 1 тыс. молодых людей из регионов Северного Кавказа. Это и "Таврида", "Иволга", "Бирюса", "Территория смыслов" и другие форумы", - сказал Карпов.

Он напомнил, что 9 августа в Пятигорске стартует Всероссийский молодежный форум "Машук", в котором примут участие 2200 человек.

"Это очень большое мероприятие. У нас, кроме "Машука", есть еще два замечательных всероссийских молодежных форума, которые регулярно проходят. Это "Таргим" и "Махар", в Карачаево-Черкесии и Ингушетии. В сентябре этого года планируется окружной молодежный форум Каспий", - добавил Карпов.