В аэропорту заявили, что специалисты уже работают над устранением проблемы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Аэропорт Жуковский предупредил о временных ограничениях доступа к официальному сайту из-за технических неполадок в работе интернет-провайдера. Однако информсистемы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием, сообщил аэропорт.

"В связи с возникшими техническими неполадками в работе интернет-провайдера в настоящее время наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта. Внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что специалисты уже работают над устранением проблемы.