По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, девять машин уже переданы в Гулькевичскую, Тбилисскую, Калининскую и Кущевскую центральные районные больницы

КРАСНОДАР, 28 июля./ТАСС/. Медучреждения Краснодарского края в 2025 г. получат 150 автомобилей в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Мы продолжаем активно развивать медицинскую инфраструктуру региона. <...> Чтобы сделать первичную медпомощь еще быстрее и доступнее, закупаем современный автотранспорт. В этом году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" районы получат 150 новых автомобилей", - сказал Кондратьев.

По словам губернатора, девять машин уже переданы в Гулькевичскую, Тбилисскую, Калининскую и Кущевскую центральные районные больницы. Остальной транспорт поступит в муниципалитеты в ближайшее время.

С 2015 г. медучреждения края получили 617 новых скорых и 992 автомобиля для оказания первичной медико-санитарной помощи. Новый транспорт будет использоваться для организации неотложной помощи, доставки медикаментов и работы выездных бригад, особенно в отдаленных населенных пунктах.