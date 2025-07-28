Для этого создадут рабочую группу, в которую войдут представители аппарата правительства, министерства финансов, министерства строительства и правового управления региона

БЕЛГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Власти Белгородской области создадут в регионе рабочую группу для дополнительного контроля за качеством строительства оборонительных сооружений, а также за подготовкой финансовых документов по их возведению. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"По итогам проверки по каждому контракту будем направлять материалы в прокуратуру - и с целью усиления внутреннего контроля, и потому, что ситуация непростая. Объем выполненных работ грандиозный. <…> Но свою комиссию мы создаем, потому что контрактов много. И мы должны четко понимать и нести ответственность за каждый федеральный рубль", - приводит пресс-служба слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Заместителю губернатора области Александру Лоренцу поручено подготовить распоряжения правительства региона о создании рабочей группы по дополнительной проверке качества строительства оборонительных сооружений. В состав постоянно действующей комиссии войдут представители аппарата правительства, министерства финансов, министерства строительства и правового управления региона.

"Контрактов у нас с вами много и по линии не только Минобороны, но и других силовых структур. Мне нужно усиление контроля не только за выполнением физических объемов, но и за качеством финансовых документации", - сказал Гладков.