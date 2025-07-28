Площадь омского межвузовского кампуса составит 215 тыс. кв. м

Студенческие общежития смогут вмещать 7,8 тыс. человек

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Омский межвузовский кампус, который планируется создать с участием семи вузов и четырех научных организаций, составит 215 тыс. кв. м. Об этом рассказали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во время визита в Омскую область.

Уникальность кампуса состоит в создании единой экосистемы "детский сад - школа - СПО/ВУЗ - предприятие". Такая интеграция позволит школьникам использовать вузовские лаборатории, а студентам - работать на производственных площадках компаний, решая реальные кейсы через стажировки и совместные проекты.

Планируемая площадь составит 215 тыс. кв. м. Под пять учебных корпусов будет отведено 30 тыс. кв. м, под технопарк - 40 тыс. кв. метров. Флагманская школа займет 30 тыс. кв. ме, студенческие общежития на 7,8 тыс. человек - 40 тыс. кв. м.

Также в кампусе планируется разместить апарт-отель (25 тыс. кв. м), спортивно-досуговый (15 тыс. кв. м и деловой (25 тыс. кв. м) центры. Под проведение различных мероприятий будет отведено 10 тыс. кв. м.

Кампус будет специализироваться на актуальных для Омской области видах деятельности и на приоритетных направлениях научно-технологического развития в соответствии с перечнем важнейших наукоемких технологий. Это космическое и интеллектуальное машиностроение, химические и биологические технологии, биофортификация в АПК, строительный инжиниринг и энергетика, социальное благополучие будущего, цифровая логистика и управление цепями поставок, приборостроение и радиоэлектроника. Также запланированы три сквозных центра: центр аддитивных технологий, вычислительный и сертификационный центры.