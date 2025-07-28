Начальник управления президента РФ по общественным проектам назвал сохранение и привлечение молодых людей в северные районы России одним из приоритетов страны

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Все условия для работы и жизни молодых людей создаются на Крайнем Севере. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе своего выступления на IV Всероссийском молодежном форуме-фестивале "Арктика. Лед тронулся".

"Предприняты конкретные шаги, призванные сделать Север не просто доступным, но и привлекательным для работы, комфортной жизни, создания семьи и рождения детей. Долгое время, чтобы получать на этих территориях достойную заработную плату, необходимо было отработать несколько лет. Сегодня же молодые люди до 35 лет, переезжающие в районы Крайнего Севера и приравненные местности, имеют право на территориальные надбавки с первого дня работы. Речь идет о самых разнообразных профессиях и специальностях", - сказал Новиков.

По его словам, сохранение и привлечение молодых людей в северные районы страны, обладающие богатым потенциалом не только в части природных ресурсов, - один из приоритетов России сегодня, прописанный в стратегии развития молодежной политики РФ до 2030 года.

"Молодые специалисты, приезжающие по приглашению от предприятий, могут рассчитывать на обеспечение жильем по соцнайму или из служебного фонда. А для тех ребят, кто выбирает местные образовательные учреждения для приобретения специальности будущего, действуют региональные программы стажировок для ускоренной профессиональной адаптации на предприятиях Севера с гарантией последующего трудоустройства", - отметил Новиков.

Кроме того, предусмотрены и преференции для молодых семей. Они могут рассчитывать на господдержку при приобретении или строительстве дома в размере 30-35% от расчетной стоимости жилья, льготную ипотеку, а также различные пособия и компенсации для семей с детьми.

Также начальник управления отметил, что во многих северных регионах, например, в Югре, решена проблема нехватки мест в детских садах и школах за счет строительства новых современных образовательных учреждений с бассейнами, хоккейными кортами и тренажерными залами, где могут заниматься не только дети, но и взрослые жители микрорайонов.

О форуме

IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с участием более пятисот эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блогеров, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили организаторы мероприятия.

Форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО "Чистая Арктика", Ассоциация Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.