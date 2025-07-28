Генеральный директор ФРТ Василий Купызин сообщил, что специалисты за короткий период времени проложили 6 км труб

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Фонд развития территорий (ФРТ) на фоне водного кризиса в ДНР завершит строительство трубопровода к Старокрымскому водохранилищу под Мариуполем раньше срока, сообщил генеральный директор организации Василий Купызин по итогам поездки в республику.

"Понимая стратегическое значение и социальную значимость данного объекта, связанного с обеспечением водой жителей Мариуполя, прикладываем все усилия, чтобы сократить сроки реализации проекта, смещая их с 2027 на 2026 год. За короткий период времени специалисты проложили уже свыше 6 км труб", - приводит пресс-служба ФРТ слова Купызина.

Он добавил, что речь идет о 17-километровом водоводе из Павлопольского водохранилища в обмелевшее Старокрымское, которое является ключевым источником водоснабжения приморского города. Кроме того, ФРТ занялся прокладкой 21-километрового водовода из Углегорского водохранилища. "Ряд предпринимаемых системных мер и слаженная работа всех участников процесса борьбы за воду должны позволить значительно улучшить ситуацию с ней в ДНР. Только одна реализация этих двух мероприятий по переброске воды приведет к снижению дефицита ресурса в ДНР почти на 40%", - отметил глава ФРТ.

Всего фонд обновляет 65 км сетей водоснабжения ДНР.

Власти ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса.