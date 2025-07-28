Жителей призвали сохранять спокойствие

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Чрезвычайных ситуаций и серьезных происшествий в Удмуртии не зарегистрировано, сообщили в ГУ МЧС России по региону на фоне информации о звуках, похожих на взрывы, которые якобы слышали в пригороде Ижевска.

В министерстве отметили, что днем в понедельник звуки, похожие на взрывы услышали жители Ягула и других соседних населенных пунктов Завьяловского района. "Официально сообщаем, что по состоянию на 14:30 (13:30 мск) на территории Удмуртии чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло. Просьба сохранять спокойствие, повода для паники нет", - говорится в сообщении.