В региональном МЧС сообщили, что его введение связано с жаркой погодой и участившимися ландшафтными пожарами

ГРОЗНЫЙ, 28 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим начнет действовать на территории Чеченской Республики с 30 июля. Его введение связано с продолжительной жаркой погодой и участившимися ландшафтными пожарами, сообщили в региональном МЧС.

"Введение особого противопожарного режима в Чеченской Республике связано с продолжительной жаркой и сухой погодой, а также участившимися ландшафтными пожарами. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по ЧР, только за прошедшие сутки произошло 30 пожаров, большинство из которых связаны с горением сухой травы. Всего с начала лета зарегистрировано 570 пожаров", - говорится в сообщении.

Особый режим предполагает запрет на пребывание в лесах и разведение костров, сжигание мусора и травы на территории частных домовладений, а также увеличение штрафов за нарушение противопожарного законодательства. "Надзорные органы МЧС уже оштрафовали 231 жителя Чеченской Республики с начала пожароопасного сезона", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в связи со сложной пожарной обстановкой в Чечне также проводится масштабная профилактическая работа совместно с региональным ЦУР.