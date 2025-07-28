Набор ведется по трем направлениям бакалавриата

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Филиал Казахского национального университета (КазНУ) в Омске, который стал первым в России филиалом иностранного вуза, в первый набор примет 75 абитуриентов по трем направлениям бакалавриата. Об этом рассказали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во время визита в Омскую область.

"Ведется набор абитуриентов по трем направлениям бакалавриата: филологический факультет (казахский язык и литература), юридический факультет (таможенное дело) и факультет международных отношений (международное право). Ожидаемый прием абитуриентов - 75 человек (три группы по 25 человек). Обучение будет вестись на казахском, русском и английском языках", - говорится в справочных материалах, подготовленных к визиту премьер-министра.

Филиал КазНУ на базе Омского государственного университета им. Достоевского получил лицензию на осуществление образовательной деятельности в России 22 мая 2025 года. Предполагается, что казахстанский вуз возьмет на себя расходы по обучению всех студентов в течение первого года. К образовательному процессу планируется привлекать профессоров и преподавателей из омских вузов, а также из приграничных областей и городов Казахстана.

ОмГУ - старейший вуз Омской области, был основан в 1973 году. В университете обучается около 6,8 тыс. студентов, включая более 400 иностранцев из 20 стран. В 2024 году ОмГУ единственный в Омской области вошел в рейтинг 100 лучших вузов России и топ-10 вузов Сибири. В том же году в центре Омска был открыт новый корпус, где и размещен филиал КазНУ.