Губернатор региона Георгий Филимонов сообщил, что у компании с 25 июля не действует лицензия на розничную продажу алкогольных напитков из-за допущенных нарушений

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Продажу алкоголя временно прекратили в 58 магазинах сети "Красное & белое" в Вологодской области после приостановления действия необходимой лицензии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"Продажа алкоголя временно прекращена в 58 магазинах сети "Красное-Белое" на Вологодчине. С 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила. Магазины продолжают работать, но алкоголь продавать не могут", - сказано в сообщении.

Филимонов добавил, что большинство указанных торговых точек находятся в Вологде и Череповце.