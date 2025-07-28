Стажировка помогает молодым специалистам применить теоретические знания в реальных условиях, а также открывает карьерные перспективы, позволяя оценить специфику выбранной профессии

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Более 300 студентов кластера виноградарства и виноделия Краснодарского края в 2025 году пройдут стажировки на предприятиях агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщает министерство образования и науки Краснодарского края.

Стажировки проходят на предприятиях Кубани, каждый студент закреплен за наставником от производства, что позволяет будущим агрономам, виноградарям и виноделам получить практический опыт и развить профессиональные навыки.

Студенты уже приступили к работе на должностях виноградаря, обработчика виноматериала и лаборанта технохимического контроля. Стажировка помогает молодым специалистам применить теоретические знания в реальных условиях, а также открывает карьерные перспективы, позволяя оценить специфику выбранной профессии, отмечают в министерстве.

"Проект "Профессионалитет" с 2025 г. включен в национальный проект "Молодежь и дети". Он направлен на подготовку востребованных кадров для ключевых отраслей экономики, включая агропромышленный комплекс. Студенты осваивают современное оборудование, технологии и учатся работать в команде, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда", - сказано в сообщении.

В Краснодарском крае по программам "Профессионалитета" уже работает девять кластеров, охватывающих сельское хозяйство, IT, туризм, строительство и другие сферы. Партнерами проекта стали 38 колледжей и техникумов, а также 39 предприятий-работодателей. В 2026 году планируется запуск трех новых кластеров.

Развитие кадрового потенциала АПК через такие инициативы способствует устойчивому росту агропромышленного комплекса Краснодарского края, подчеркивают в ведомстве.