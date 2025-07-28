В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили, что из Демы в Челябинск поезд доедет за 9 часов 40 минут

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Движение электропоездов "Ласточка" запускают между Челябинской областью и Башкирией со 2 августа. Беспересадочные поезда будут курсировать из Челябинска с субботы по понедельник, из Уфы - с пятницы по воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

"Запуск комфортных скорых пригородных поездов "Ласточка" по межрегиональному маршруту Челябинск - Усть-Катав - Уфа - Дема состоится 2 августа. Предусмотрены остановки на 32 станциях и остановочных пунктах по направлению маршрута Дема - Челябинск-Главный, по направлению Челябинск-Главный - Дема запланированы 23 остановки", - сказано в сообщении.

Уточняется, что из Демы в Челябинск поезд доедет за 9 часов 40 минут, обратный маршрут потребует 9 часов 32 минуты.

"Благодаря запуску пригородного поезда жители Челябинской области и Республики Башкортостан получат межрегиональное скоростное железнодорожное сообщение и смогут путешествовать комфортно и безопасно", - сказано в сообщении.