Кабмин поможет ОмГУ в дооснащении нового корпуса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дать все необходимые поручения

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Правительство России окажет поддержку Омскому государственному университету Ф.М. Достоевского (ОмГУ) в дооснащении нового главного корпуса вуза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства в понедельник прилетел в Омск с рабочим визитом и посетил ОмГУ. И.о. ректора университета Иван Кротт рассказал Мишустину о запущенном в 2024 году новом корпусе университета. Там размещен филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби, который начинает работу в 2025-2026 учебном году.

"С Минобрннауки прорабатывается вопрос о дополнительном оснащении мебелью и техникой и нашего университета, и в том числе филиала национального университета аль-Фараби. Есть просьба поддержать нашу инициативу по дооснащению главного корпуса", - обратился Кротт к Мишустину.

Мишустин сообщил, что кабмин окажет поддержку вузу. "Без сомнения, поддержка необходимая, которая на сегодняшний запрошена, будет оказана. Все поручения необходимые дадим", - ответил премьер.