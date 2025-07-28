Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что правительство области продолжает совместную с УФСИН работу по созданию необходимых условий для помощи этой категории граждан

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Центр пробации создадут в Запорожской области для помощи людям, освободившимся из мест заключения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий по итогам межведомственного совещания регионального управления ФСИН.

"Принятие закона о пробации на региональном уровне и создание центра пробации позволит комплексно подойти к решению проблем лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по их ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, позволит снизить уровень рецидивной преступности, поспособствует социально-экономической стабильности и национальной безопасности в Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegam-канале.

По его словам, правительство региона продолжает совместную с УФСИН работу по созданию необходимых условий для помощи осужденным, освободившимся из учреждений, а также исполняющим наказания в виде принудительных работ или лишения свободы. Это касается вопросов восстановления социальных связей, трудоустройства, обеспечения жильем, получения образования и др.