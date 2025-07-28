Губернатор региона Руслан Кухарук сообщил, что на эти цели направят более 8 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ продолжит развитие проектов, связанных с Арктической зоной, вложения региона на эти цели превысят 8 млрд рублей, которые пойдут, в частности, на обновление и строительство объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, среди которых школы и детские сады, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе IV всероссийского молодежного экологического форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" в Ханты-Мансийске.

Он добавил, что объем инвестиций предприятий составил 4 млрд рублей.

Югра является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе - по добыче газа в РФ). Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе с 1964 года добыто более 13 млрд тонн нефти. В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа в границы Арктической зоны РФ.

"Мы разработали и утвердили региональную программу развития Арктической зоны Югры: в целом сегодня бюджет составляет порядка 8 млрд рублей, это не только строительство объектов инженерно-транспортной, социальной инфраструктуры, но и мероприятия по повышению качества жизни людей. <…> Многие проекты, которые зашли в качестве резидентов в Арктическую зону сегодня имеют очень широкие меры поддержки со стороны налоговых преференций, например, обнуления налогов на период пяти лет. Сегодня уже 4 млрд рублей - это общий объем инвестиций тех проектов, которые уже зашли за период чуть более года включения в Арктическую зону двух наших муниципалитетов <…> Самые масштабные - проекты, ориентированные на нефтесервис", - отметил он.

По его словам, среди проектов, которые предусматривают финансирование из федерального бюджета - объекты инженерно-транспортной, социальной инфраструктуры на территории Березовского и Белоярского районов. Так, в поселке городского типа Игрим появится спортивный комплекс с бассейном, а в городе Белоярском - три важных дороги. Он также добавил в Югре принято решение о создании в Белоярском и Березовском районах агротехнических классов, которые ориентированы в том числе на подготовку управленческих кадров. Ребята смотрят как родители занимаются традиционными видами хозяйствования и нужно поддержать эту инициативу в образовательном процессе", - отметил он, добавив, что также в регионе создается разветвленная сеть молодежных центров.

Привлечение молодежи и транспортная доступность

По словам начальника Управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, один из приоритетов страны сегодня - сохранение и привлечение молодых людей в Северные районы страны. "Сегодня молодые люди до 35 лет, переезжающие в районы Крайнего Севера и приравненные местности, имеют право на территориальные надбавки с первого дня работы. Речь идёт о самых разнообразных профессиях и специальностях. Специалисты, приезжающие по приглашению от предприятий, могут рассчитывать на обеспечение жильём по соцнайму или из служебного фонда. Для молодых семей предусмотрена господдержка при приобретении или строительстве дома в размере 30-35% от расчетной стоимости жилья, льготную ипотеку, а также различные пособия и компенсации для семей с детьми", - сказал он.

Временно исполняющая обязанности губернатора НАО Ирина Гехт отметила, что для развития Арктики нужно повышать транспортную доступность населенных пунктов, внедрять новые технологии, в числе которых доставка грузов беспилотниками в удаленные населенные пункты. "Очень важно развивать креативные индустрии, создавать IT-парки, <…> развивать туризм в наших регионах - это тот потенциал, который необходимо задействовать. Также это - человеческий капитал и возможности для развития образования", - сказала она.

О форуме

IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с участием более пятисот эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блогеров, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили организаторы мероприятия.

Форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО "Чистая Арктика", Ассоциация Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.