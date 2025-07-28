Руководитель управления по развитию регионов СКФО Российского общества "Знание" Александр Джадов сообщил, что по сравнению с прошлыми годами сейчас наблюдается кратный рост заявок от регионов СКФО

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Более 700 заявок из регионов Северо-Кавказского федерального округа поступило на Всероссийский конкурс для просветителей "Знание. Лектор". Об этом на пресс-конференции в информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал руководитель управления по развитию регионов СКФО Российского общества "Знание" Александр Джадов.

"Заканчивается подача заявок на еще один флагманский проект Российского общества "Знание" - это "Знание. Лектор" более 700 заявок подано из регионов СКФО. Еще есть небольшое окно, буквально несколько дней [для подачи заявки]", - сообщил Джадов.

Он также отметил, что по сравнению с прошлыми годами сейчас наблюдается кратный рост заявок от регионов СКФО. "Значительный рост, несколько кратный и во многом благодаря информационной работе самого общества "Знание", информационной поддержке наших партнеров и поддержке аппарата полномочного представителя президента СКФО, который через взаимодействие с региональными органами власти в этом конкурсе, и в других наших проектах оказывает максимальное содействие", - добавил спикер.