Водоканал проигнорировал требование о добровольной компенсации, в связи с чем Росприроднадзор направил иск в арбитражный суд для возмещения ущерба, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова

СОЧИ, 28 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор зафиксировал длительный сброс из систем водоканала неочищенных сточных вод в реку Псахе в Сочи. Сумма ущерба превысила 593 млн рублей, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

"Специалисты службы зафиксировали длительный сброс неочищенных сточных вод в реку Псахе в Сочи. С 16 февраля по 5 апреля 2024 года загрязнение происходило из систем водоотведения МУП г. Сочи "Водоканал". По итогам проверки мы установили, что в водный объект попадали вредные вещества, наносящие серьезный экологический ущерб. Размер вреда превысил 593 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водоканал проигнорировал требование о добровольной компенсации, в связи с чем Росприроднадзор направил иск в арбитражный суд для возмещения ущерба.