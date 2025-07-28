В ближайшие дни в регионе ожидается плюс 30-33 градуса, без существенных осадков, сообщили в Мурманском гидрометцентре

МУРМАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Высокий класс пожарной опасности объявлен на этой неделе на большей части территории Мурманской области из-за жаркой и сухой погоды. Об этом сообщили в Мурманском гидрометцентре.

"28-30 июля на территории Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни в регионе ожидается плюс 30-33 градуса, без существенных осадков. Пожарная опасность 5 класса наблюдается в Печенгском, Кольском Кандалакшском, Терском районах региона, а также в районе города Мурманска.