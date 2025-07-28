Также в регионе подготовят проекты межевания для 4,1 тыс. гектаров земель, отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Анна Кузнецова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Около 10 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель планируется ввести в оборот в Свердловской области до конца 2025 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Почти 10 тыс. гектаров сельхозземель вернут в оборот на территории Свердловской области в 2025 году. Субсидии из федерального бюджета получат 13 муниципалитетов, где аграрии смогут приступить к разработке новых площадей уже в следующем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возвращение сельхозземель в оборот позволит увеличить площади ярового сева и кормовых культур, что соответствует задачам национального проекта "Продовольственная безопасность". Всего в Свердловской области по государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения в этом году поступили заявки на 18,2 тыс. гектаров - в 2026 году в регионе планируется увеличить объемы этих работ вдвое. Госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения реализуется при минимальной нагрузке на местные бюджеты - софинансирование со стороны муниципалитетов составляет всего 0,1%.

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, также до конца 2025 года в регионе подготовят проекты межевания для 4,1 тыс. гектаров земель, кадастровые работы проведут на 5,2 тыс. гектаров. Кроме того, планируется обработать 3,2 тыс. гектаров земель в рамках культуртехнических мероприятий по улучшению земель.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обсудил с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым развитие агропромышленного комплекса Свердловской области. Паслер отметил, что яровым севом в этом году заняты около 470 тыс. гектаров. В ходе посевной кампании уральские аграрии задействовали более 7,5 тыс. единиц техники и оборудования.