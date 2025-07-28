В Свердловской области ветеранов СВО обучат основам ведения бизнеса

В этом году планируется обучить около 100 человек, сообщил врио губернатора региона Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Свердловские власти запустили проект по обучению ветеранов СВО основам ведения собственного бизнеса. В этом году планируется обучить около 100 человек, сообщил врио губернатора региона Денис Паслер.

"Запускаем в Свердловской области новый проект в рамках комплексной программы поддержки участников СВО и их семей. Проект "Патриоты" поможет бойцам, вернувшимся домой на Средний Урал, открыть свой бизнес. <…> В этом году планируется обучить около 100 человек", - написал он.

Обучение будет длиться два месяца. Специалисты регионального Фонда поддержки предпринимательства расскажут участникам об основах ведения собственного бизнеса. При этом за каждым ветераном закрепят по наставнику - они дадут профессиональные консультации. В результате участники разработают дорожные карты создания своего бизнес-проекта.

В регионе уже действуют программы "Управленческие кадры Урала" и "Агромотиватор". Так, в этом году на гранты решившим заняться агробизнесом будет направлено 13 млн рублей - этими деньгами фермер сможет покрыть до 90% своих расходов. Главное условие получения денег - производство какого-либо вида сельхозпродукции: молока, мяса, птицы, плодовой продукции. Так власти планируют поддержать участников СВО, которые решат после возвращения с передовой заняться агробизнесом.

Кроме того, уже завершился отборочный этап региональной обучающей программы "Управленческие кадры Урала", направленной на поддержку участников спецоперации - региональная группа экспертов провела комплексный анализ профессиональных навыков, управленческого потенциала, а также личных качеств участников. В результате утвержден список участников очного обучения по программе, для них проведут профессиональную переподготовку.