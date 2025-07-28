Это Санкт-Петербург, Тульская и Липецкая области, сообщил глава городского округа Антон Кольцов

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Тульская и Липецкая области помогают готовить коммунальную инфраструктуру Мариуполя ДНР к зиме, сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

"Готовиться к отопительному сезону нам помогают регионы-шефы. Тула выделила Мариуполю две аварийные бригады, Липецкая область - одну, а Санкт-Петербург - четыре (две - по водоснабжению и две - по водоотведению). Это суммарно 38 специалистов и 22 единицы техники", - написал Кольцов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всего тепло планируется подать почти на 1,8 тыс. многоквартирных домов (МКД) и 114 соцобъектов. Более чем на половине МКД уже проведена опрессовка системы. Вопрос еженедельно обсуждают на заседаниях городского штаба. К зиме нужно подготовить 48 котельных.

Накануне министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил журналистам во время рабочей поездки в ДНР, что подготовка к отопительному сезону в Донбассе и Новороссии идет штатно.