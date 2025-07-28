На данный момент поступило 140 заявлений, 48 удостоверений переданы в семьи, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 28 июля. /ТАСС/. Удостоверения, подтверждающие статус многодетной семьи, начали выдавать в Херсонской области, уже выдано около 50 документов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Херсонской области начали выдавать удостоверения многодетных семей. На данный момент поступило 140 заявлений, 48 удостоверений переданы в семьи", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава Херсонщины напомнил, что оформить документ может один из родителей в семье, где воспитывается трое и более детей.

"Он [документ, подтверждающий статус многодетной семьи] дает право на меры соцподдержки, предусмотренные российским законодательством. За удостоверением обращайтесь в территориальные управления труда и соцзащиты - по месту жительства или пребывания", - отметил Сальдо.