Ученый из Кот-д’Ивуара Йао Никез отметил, что во многом этому способствуют образовательные программы

ПРЕТОРИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Исторический фундамент отношений между Москвой и странами Африки исключительно надежен, однако его необходимо укреплять. Об этом заявил ученый из Кот-д’Ивуара Аду Йао Никез на проходящей в южноафриканской столице Претории третьей Российско-африканской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Основы сотрудничества стран Африки и России очень широкие и устойчивые, - сказал он на сессии, посвященной гуманитарным аспектам взаимодействия РФ и Африки и исторической памяти. - В Африке ценили и продолжают ценить тот факт, что Россия никогда не была на континенте колониальной державой. Однако со сменой в африканских странах поколений необходимо постоянно вести работу по актуализации столь важного для континента и всего мира наследия".

Аду Йао Никез отметил, что во многом этому способствуют образовательные программы. "Сейчас в России обучаются 30 тыс. граждан стран Африки, - сказал он. - Именно молодые люди, прошедшие обучение в РФ, способны содействовать сохранению в наших двусторонних отношениях исторической памяти".

Россия в глазах народов Африки сохраняет свою притягательность и особый статус, заявил в своем выступлении один из руководителей организации "Южноафриканское бюро по связям" Лвази Сомия. "Мягкая сила РФ очень велика в Африке, - сказал он. - Но ее необходимо поддерживать и развивать. Следует признать, что на континенте есть тенденция забвения наследия СССР и роли Москвы в освобождении Африки от колониализма и оказанной помощи в государственном строительстве. Вопрос состоит в том, как усилить эту мягкую силу".

По мнению Самия, необходимо взаимодействовать на всех уровнях в сохранении исторической памяти. "Важны все инструменты, - сказал он. - И дипломатия, и работа в международных институтах, и связи между людьми. Для Африки продолжает оставаться актуальной проблема освобождения и здесь для сотрудничества с Россией существует большой потенциал".

В ходе сессии обсуждались многие аспекты гуманитарного сотрудничества и роли исторической памяти в отношениях России с ЮАР и другими африканскими странами. Уточнялась гуманитарная повестка современных отношений между РФ и странами Африки, инициативы сотрудничества, а также те вызовы и препятствия, с которыми сталкивается их реализация.