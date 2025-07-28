В Солнечногорске более 170 пловцов преодолели "Сенежскую милю" в День ВМФ

В администрации городского округа сообщили, что финишировавшим пловцам вручили памятные медали

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 170 любителей плавания приняли участие в 20-м традиционном массовом заплыве "Сенежская миля" в акватории озера Сенеж в Солнечногорске. Мероприятие состоялось в День Военно-морского флота России, сообщили в администрации городского округа.

"Старт юбилейному мероприятию дали первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин и начальник Управления культуры и спорта городского Солнечногорск Игорь Артамонов. <…> Участники приехали из <…> Москвы, Подмосковья, Твери, Екатеринбурга и Ярославля, чтобы посоревноваться на открытой воде во славу моряков страны. В зависимости от возраста, они проплыли дистанции в 200 и 1,3 тыс. м, впервые в этом году команды из двух мужчин и двух женщин участвовали в эстафете 4х200 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финишировавшим пловцам вручили памятные медали, а победители и призеры в каждой категории получили кубки. Организовал мероприятие центр физической культуры "Солнечногорье".

"Озеро Сенеж вновь стало ареной ярких спортивных свершений! Это настоящий праздник силы духа, здоровья и спортивного единства. Гордимся славной традицией, благодарим Управление спорта и всех организаторов за безупречную подготовку!", - сказал в ходе мероприятия Кузьмин, слова которого приводятся в сообщении администрации.