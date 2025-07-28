Жаркая погода вернется в регионы Поволжья на этой неделе

В большинстве регионов Приволжского федерального округа сохраняется высокий риск возникновения пожаров, сообщили синоптики

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Жаркая погода установится в большинстве регионов Приволжского федерального округа на этой неделе. Об этом сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

По данным Гидрометцентра Татарстана, конец июля в республике будет жарким. Так, в понедельник, 28 июля, наблюдается переменная облачность, днем без осадков, воздух прогрелся до плюс 21-26 градусов. Во вторник днем возможен непродолжительный дождь, ветер прохладный северный до 13 м/ с. Днем термометры покажут от плюс 23 до плюс 28 градусов. Среда пройдет без осадков, воздух прогреется до плюс 24-29 градусов.

Новая рабочая неделя в Кирове началась с жаркой и солнечной погоды. По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в областном центре воздух прогреется до плюс 27-29 градусов, в среду и четверг ожидается плюс 25-27 градусов, осадки маловероятны. Жаркая и ясная погода установилась и в Саратове. По информации регионального ГУ МЧС, во вторник днем воздух прогреется до плюс 27-32 градусов, ночью столбики термометров будут колебаться от 9 до 14 градусов. В регионе 40 мест для купания готовы принять отдыхающих.

Как сообщили в удмуртском Гидрометцентре, в первой половине рабочей недели в регионе будет наблюдаться сухая ветреная погода. В предстоящую ночь температура воздуха составит 12-17 градусов, во вторник днем воздух прогреется до 23-28 градусов. В середине недели температурный фон вновь немного опустится. В ночные часы столбик термометра понизится до 13-18 градусов, в среду в дневные часы не превысит 20-25 градусов, в четверг 21-26 градусов. В пятницу, 1 августа, потеплеет, ночью 14-19 градусов, днем 24-29 градусов.

Погоду в Пермском крае на этой неделе будет определять антициклон с центром над Архангельской областью, в регион будет поступать умеренно-прохладный воздух с северо-востока. Об этом сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр). В целом неделя на северо-западе Прикамья будет теплее нормы на 3 градуса (плюс 25-30 градусов), а на юго-востоке края - около нормы или даже чуть холоднее нее (плюс 22-27 градусов). Осадков на севере и западе региона не будет, на остальной территории Прикамья дожди возможны в среду и в четверг.

Антициклональный характер погоды на этой неделе сохранится и над территорией Ульяновской области, сообщает Гидрометцентр. Осадков в ближайшие дни не ожидается. Температуры, как дневные, так и ночные, постепенно будут повышаться, в результате температурный фон вернется к своей климатической норме. В дневное время на этой неделе ожидается от 23 до 29 градусов тепла, в ночные часы столбик термометра будет опускаться до плюс 10-15 градусов.

Погода с переменной облачностью и температурой до плюс 29 градусов ожидается в Чувашии ближайшие дни, следует из прогноза регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 28-30 июля существенных осадков не ожидается, порывы северного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Высокая пожароопасность

В большинстве регионов Поволжья сохраняется высокий риск возникновения пожаров. Так, существенно вырастет пожароопасность в лесах на северо-западе Пермского края, где на этой неделе особенно тепло и сухо. Кроме того, по информации ГУ МЧС по Ульяновской области, в регионе в период с 28 июля по 1 августа местами ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. В области продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня, посещение лесов и проведение пожароопасных работ.

Вероятность возникновения пожаров сохраняется и в Башкирии, несмотря на дожди и понижение температуры в первой половине недели. До 30 июля включительно ожидается пожароопасность 4 класса, сообщили в Башгидромете. В понедельник днем температура воздуха составит до 23 градусов тепла, в дальнейшем по прогнозу ожидается потепление.

По данным синоптиков, высокий уровень пожарной опасности в лесах сохраняется в Чувашии. В рейдовых мероприятиях в лесах региона в выходные дни составлены протоколы за неубранный мусор и разжигание костра. Кроме того, возле озера Изъяр при виде проверяющих скрылась группа отдыхающих, готовившая шашлыки на мангале. Огонь потушили инспекторы.