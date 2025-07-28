В регионах СЗФО температура воздуха прогрелась до 34 градусов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Жаркая и сухая погода с температурой до плюс 34 градусов ожидается всю эту неделю в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа. Не исключены новые температурные рекорды, во многих территориях объявлена чрезвычайно высокая пожароопасность, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области жаркая погода с температурой около 30 градусов и выше продержится минимум до конца текущей недели, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале. В ближайшие дни в Петербурге не исключены новые температурные рекорды. Так, по прогнозу в среду и четверг максимальная температура превысит плюс 32 градуса, в Ленинградской области - до плюс 33, плюс 34 градусов. Местами, преимущественно на западе области, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы.

Аномально жаркая погода прогнозируется в Карелии, где температура превысит климатическую норму на 7-9 градусов. По ночам ожидается до плюс 18, днем воздух будет прогреваться до плюс 32, местами пройдут локальные кратковременные дожди с грозами. Жаркая погода сохраняется в Мурманской области, где уже продолжительное время действует высокий уровень пожарной опасности. Ожидается до плюс 32 градусов, дожди возможны местами, в отдельных районах - грозы.

В Архангельской области на этой неделе также очень жарко. По данным Севгидромета, в начале недели кратковременные дожди пройдут на западе области, затем в большинстве районов по ночам до плюс 19 градусов, днем - до плюс 31. В Ненецком автономном округе днем ожидается плюс 14, плюс 19 градусов, по ночам - до плюс 13, при этом местами кратковременные дожди, грозы и туманы.

Сухая и жаркая погода установилась в Республике Коми, где ранее была низкая для лета температура. На этой неделе температура воздуха в ночные часы составит до плюс 15 градусов, днем - до плюс 29 и лишь в заполярной Воркуте - 17-22 градуса тепла, сообщили в ЦГМС Коми. Схожие погодные условия и в Вологодской области, где повсеместно на этой неделе установится четвертый, высокий, класс пожарной опасности, температура превышает норму на 3-5 градусов. По ночам прогнозируется до плюс 16 градусов, днем - до плюс 31. Дожди возможны лишь кратковременные и локально.

Дожди в янтарном крае

"Очень теплая воздушная масса не спешит покидать северо-запад России. До конца рабочей недели характер погоды сохранится: дневные температуры прогнозируются на уровне плюс 28...плюс 33 градуса, а из-за близости атмосферных фронтов возможны локальные дожди и грозы, преимущественно в южных и юго-западных районах. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 14...плюс 19 градусов. Ветер сохранит юго-восточное направление", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

Жаркая погода продержится до конца этой недели в Псковской области, где по ночам прогнозируется до плюс 19 градусов, днем - до плюс 30. А, начиная с субботы, возможны дожди с грозами, температура воздуха днем будет колебаться около плюс 24 градусов, прогнозирует Псковский ЦГМС.

В Калининградской области наступившая неделя обещает быть дождливой, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "Неделю на стыке июля и августа будут сопровождать дожди, местами ливни с грозами. И лишь два дня, 30 и 31 июля, порадуют калининградцев отсутствием осадков", - сказала дежурный синоптик Гидрометцентра. Зато всю неделю будут теплые ночи, с температурой плюс 14, плюс 19 градусов. Температурный максимум в дневные часы первые два дня недели будет в границах плюс 19, плюс 23 градусов, а затем воздух прогреется до 24 градусов тепла, ветер - умеренный, уточнила синоптик.