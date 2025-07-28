Центр будет активно взаимодействовать с администрациями городов и округов региона, что позволит решать вопросы обеспечения жильем и удовлетворения социальных нужд медицинских работников, отметили в пресс-службе

СТАВРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе кадровый центр здравоохранения откроют в Ставрополе. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора Ставропольского края.

"Создание первого регионального кадрового центра в сфере здравоохранения в Ставрополе запланировано в рамках регионального проекта "Медицинские кадры" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Основной задачей центра станет не только анализ кадровой обеспеченности медицинских учреждений края и решение задачи дефицита путем взаимодействия с образовательными организациями, но и разработка стратегии по дополнительному привлечению медкадров в регион и их удержанию", - говорится в сообщении.

Центр будет активно взаимодействовать с администрациями городов и округов региона, что позволит решать вопросы обеспечения жильем и удовлетворения социальных нужд медицинских работников.

"Создание кадрового центра в сфере здравоохранения - стратегически важная для края инициатива. Проект позволит системно решать ключевые задачи кадрового обеспечения медицинских организаций. По нашим оценкам, его работа позволит ежегодно пополнять медицинские учреждения края не менее 100 квалифицированными врачами и средним медицинским персоналом. Уверен, что создание такого центра станет важным шагом к обеспечению устойчивого кадрового потенциала системы здравоохранения Ставропольского края и позволит своевременно реагировать на потребности отрасли", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Юрия Литвинова.