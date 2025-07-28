Программу проекта составят кинопоказы, а также показы телеспектаклей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московский театр "Современник" запустит 2 августа проект "Зеленый дворик". На новой локации, расположенной во дворе театра, посетители смогут посмотреть кино и записи спектаклей, сообщили ТАСС в пресс-службе "Современника".

"Новая локация полюбившегося москвичам фестиваля "Театральный бульвар" - "Зеленый дворик" - откроется в Москве 2 августа во дворе Московского театра "Современник". На время августовского отпуска театр не закрывает свои двери для зрителей - а наоборот, приглашает в "Зеленый дворик", в который на месяц превратится парковка "Современника", - говорит собеседница агентства.

Программу проекта составят кинопоказы, а также показы телеспектаклей. Так, например, в числе последних - "Вишневый сад", "Эшелон". А телепоказ постановки "Вечно живые" откроет "Зеленый дворик". "Гостям продемонстрируют архивные записи с участием артистов "Современника", авторское кино, пройдут специальные встречи. В афише - около 80 фильмов, мультфильмов и спектаклей", - добавляют в пресс-службе.

Одним из центральных событий станет показ сериала "Ликвидация" (режиссер Сергей Урсуляк), главную роль в котором исполняет художественный руководитель "Современника" народный артист РФ Владимир Машков. Как отмечают в пресс-службе, новый проект - "занавес" 69-го, предъюбилейного, театрального сезона.

"Зеленый дворик" реализуется при поддержке департамента культуры города Москвы в рамках Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар - 2025". Вход на все показы свободный. Ознакомиться со списком мероприятий можно на сайте театра.

ТАСС - генеральный информационный партнер театра "Современник".